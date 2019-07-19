Полиция задержала возле здания Верховной Рады жителя Полтавщины с гранатой

Полиция Киева задержала в пятницу у здания Верховной Рады мужчину с гранатой в сумке, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в столичной полиции.

"Полиция Киева перешла на усиленный режим несения службы в канун дня голосования на выборах. У здания парламента, где вечером должна состояться встреча Вакарчука (лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук – ИФ) с избирателями, полицейские задержали 22-летнего жителя Полтавской области, который находится в розыске за дезертирство", - рассказал собеседник агентства.

Следственно-оперативная группа в настоящее время проводит с задержанным следственные действия, устанавливая, где он взял боеприпас и с какой целью принес его под здание Верховной Рады.