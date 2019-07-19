События

20:54 19.07.2019

Полиция задержала возле здания Верховной Рады жителя Полтавщины с гранатой

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Полиция задержала возле здания Верховной Рады жителя Полтавщины с гранатой

Полиция Киева задержала в пятницу у здания Верховной Рады мужчину с гранатой в сумке, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в столичной полиции.

"Полиция Киева перешла на усиленный режим несения службы в канун дня голосования на выборах. У здания парламента, где вечером должна состояться встреча Вакарчука (лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук – ИФ) с избирателями, полицейские задержали 22-летнего жителя Полтавской области, который находится в розыске за дезертирство", - рассказал собеседник агентства.

Следственно-оперативная группа в настоящее время проводит с задержанным следственные действия, устанавливая, где он взял боеприпас и с какой целью принес его под здание Верховной Рады.

Теги: #граната #рада
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