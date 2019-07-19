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20:01 19.07.2019

Должностные лица Бориспольского горсовета уличены в вымогательстве средств от предпринимателей – прокуратура

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Должностные лица Бориспольского горсовета уличены в вымогательстве средств от предпринимателей – прокуратура

Прокуратура Киевской области разоблачила должностных лиц Бориспольского городского совета в получении неправомерной выгоды в сумме более 60 тыс. грн.

Как сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Киевской области, досудебное расследование установило, что один из заместителей городского головы Борисполя, используя свое служебное положение, в сговоре с другими должностными лицами горсовета организовал преступную схему по вымогательству и получению неправомерной выгоды от субъектов предпринимательской деятельности за заключение договоров подряда на выполнение работ, оказание услуг, поставку товарно-материальных ценностей за бюджетные средства.

Затем неправомерная выгода распределялась заместителем городского головы между другими сотрудниками горсовета.

Прокуратура Киевской области совместно с Главным управлением Национальной полиции в Киевской области при оперативном сопровождении Управления защиты экономики в Киевской области разоблачила этих должностных лиц. В Бориспольском горсовете и по месту жительства должностных лиц проводились обыски.

Готовится вручение сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц).

По данным генерального прокурора Украины Юрия Луценко, прокуратура задержала первого заместителя мэра Борисполя и директора коммунального предприятия Бориспольского горсовета. "Прокуратура Киевской области задержала на горячем первого заместителя мэра Борисполя и директора коммунального предприятия Бориспольского городского совета, которые требовали и получили от предпринимателей 60 тыс. грн", - написал генпрокурор на своей странице в Фейсбуке.

Теги: #борисполь #взятка #горсовет
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