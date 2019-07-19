События

19:34 19.07.2019

В Южной Корее начали массово бойкотировать японские товары

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В Южной Корее начали массово бойкотировать японские товары

В Южной Корее начали массово бойкотировать товары из Японии на фоне дипломатического конфликта по поводу выплаты компенсаций, которых Сеул требует от Токио за годы колонизации Корейского полуострова.

Южнокорейские супермаркеты повсеместно отказываются от японских сигарет, пива и других продуктов, пишет The Wall Street Journal. Во многих магазинах висят таблички с надписью "здесь не продаются японские товары".

Акции протеста собираются около японских магазинов одежды Uniqlo.

Школы отказываются от организации поездок в Японию, авиакомпании сообщают о резком сокращении продаж авиабилетов в соседнюю страну.

Ранее в этом месяце Япония ограничила экспорт в Южную Корею высокотехнологичных материалов, используемых в производстве смартфонов. Токио также заявил о намерении исключить Южную Корею из "белого списка" стран, экспорт в которые не подпадает под усиленный контроль властей.

Конфликт становится все более эмоциональным: житель Южной Кореи совершил акт самосожжения у дверей посольства Японии в качестве протеста против действий Токио.

Теги: #япония #корея
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