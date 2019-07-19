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19:32 19.07.2019

Украина и КНР предварительно договорились о проектах с инвестиционным потенциалом в $10 млрд – встреча Зеленского с китайским бизнесом

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Украина и КНР предварительно договорились о проектах с инвестиционным потенциалом в $10 млрд – встреча Зеленского с китайским бизнесом

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями деловых кругов Китая обсудил инвестиционные перспективы. Стороны составили предварительный перечень проектов с инвестиционным потенциалом около $10 млрд, которые Украина планирует реализовать совместно с китайскими компаниями.

"Участники встречи составили предварительный перечень проектов с инвестиционным потенциалом около 10 млрд долларов, которые Украина планирует реализовать совместно с китайскими компаниями частной и государственной форм собственности. Координатором этих проектов был определен Национальный инвестиционный совет, который возглавляет президент", - сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский обратился к иностранным гостям: "Мы тратим много усилий, чтобы в Украину пришли инвесторы. Мы готовы защищать инвестиции. Для этого, помимо нашего желания, необходимы новые парламент и правительство".

Глава государства предложил обсудить с представителями китайского бизнеса возможности инвестирования в развитие инфраструктуры, сельского хозяйства и разработку газовых месторождений в Украине.

"Один из вопросов - это строительство концессионной дороги вокруг Киева" - отметил Зеленский.

В свою очередь, представители государственной китайской корпорации, которая специализируется на строительстве объектов военной инфраструктуры, рассказали о проектах, которые они могли бы реализовать в Украине за свой счет.

Представители частной китайской компании, владеющей одним из банков, который входит в топ-500 крупнейших банковских учреждений мира, предложили ряд проектов в сферах инфраструктуры, сельского хозяйства, энергоэффективности, а также финансовых услуг.

Теги: #инвестиции #китай
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