СНБО начал подготовку заседания по вопросам энергобезопасности

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины намерен провести заседание по вопросам энергетической безопасности с учетом предложений экспертной группы.

"Предполагается проведение следующего заседания экспертной группы, по итогам которого будут представлены предложения для включения в проект решения заседания СНБО по вопросам энергетической безопасности", - сообщила пресс-служба ведомства по итогам заседания экспертной группы по вопросам защиты национальных интересов в энергетической сфере в пятницу, которое провел секретарь Совета Александр Данилюк.

Согласно размещенным на сайте СНБО фотографиям, в заседании, в частности, приняли участие глава парламентского комитета ТЭК Александр Домбровский, народный депутат Виктория Войцицкая, представитель президента в Кабмине Андрей Герус, заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун, первый замглавы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома, врио главы АО "Укртрансгаз" Сергей Алексеенко, член НКРЭКУ Александр Формагей.

На этом заседании члены экспертной группы рассмотрели состояние и проблемные вопросы реформирования рынка природного газа Украины, разграничение до 1 января 2020 года видов деятельности НАК "Нафтогаз Украины" в соответствии с требованиями Европейского Союза (анбандлинга). Кроме того, эксперты рассмотрели вопросы перспектив обеспечения природным газом украинских потребителей и функционирования ГТС Украины.

Экспертная группа по вопросам защиты интересов в энергетической сфере относительно актуальных угроз национальной безопасности Украины в газовой сфере была создана по результатам совещания членов СНБО под председательством президента Украины Владимира Зеленского по энергетической безопасности, которое прошло 31 мая 2019 года.