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18:16 19.07.2019

У МВД есть силы и средства для обеспечения безопасности и законности на выборах в Раду, полиция вне политики

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У МВД есть силы и средства для обеспечения безопасности и законности на выборах в Раду, полиция вне политики

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подчеркивает, что МВД располагает необходимыми силами для того, чтобы обеспечить безопасность на внеочередных выборах в Верховную Раду, а также напоминает, что полиция вне политики.

"Очень важно – чтобы выборы прошли спокойно, законно и честно. У МВД есть силы, средства и мотивация для обеспечения безопасности и законности. (…) Нацполиция работает вне политики и потому наши требования одинаковы для всех кандидатов, от самых провластных до радикально оппозиционных: четкое исполнение закона о выборах", - написал Аваков на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

По его данным, в настоящее время по итогам избирательной кампании Нацполиция расследует более 6 тысяч обращений, фигурантами которых являются представители всего политического спектра.

Он заверил, что правоохранители будут "одинаково жестко" относиться как к провластным партиям и кандидатам, так и к оппозиционным.

Министр сообщил, что в день голосования будут задействованы дополнительно 132,5 тыс. сотрудников МВД (Нацполиции, Нацгвардии, Государственной пограничной, Государственной миграционной служб и ГСЧС), включая оперативное дежурство групп быстрого реагирования, спецназ и впервые - систему авиационной безопасности МВД.

Кроме того, усиливается контроль государственной границы, противопожарные и пиротехнические подразделения. Все центральные органы исполнительной власти работают в чрезвычайном режиме и готовы обеспечить защиту и безопасность, указал Аваков.

Теги: #аваков #мвд #выборы
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