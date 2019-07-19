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18:08 19.07.2019

Яника Мерило присоединилась к команде Гостаможенной службы

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Яника Мерило присоединилась к команде Гостаможенной службы

Советник министра инфраструктуры и координатор направления eHealth Яника Мерило присоединилась к команде Государственной таможенной службы, сообщил ее глава Максим Нефьодов.

"Яника Мерило присоединяется к построению новой таможни. Будет заниматься продакт менеджментом, особенно в направлении дизайна процессов, с которыми будут сталкиваться клиенты Гостаможслужбы", – написал Нефьодов в Facebook в пятницу.

Он также отметил, что обновится дизайн печати нового органа.

"Да, обещаю сделать все возможное и по таможне, и eHealth в сфере госреформ. Эти два проекта для меня важнейшие по электронным реформам", – написала в Facebook сама Мерило.

Теги: #таможня #яника_мерило #кадры #нефьодов
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