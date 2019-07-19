События

16:44 19.07.2019

Новая вспышка АЧС зафиксирована в Новгородской области

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Новая вспышка АЧС зафиксирована в Новгородской области

Вторая с начала года вспышка африканской чумы свиней (АЧС) произошла в Новгородской области.

Согласно информации на сайте областного комитета ветеринарии, туши трех павших диких кабанов были найдены в лесу охотхозяйства у населенного пункта Мойка Батецкого района.

Исследования в облветлаборатории подтвердили предварительный диагноз. На территории вокруг очага проводятся профилактические мероприятия.

Как сообщалось ранее, 21 июня в личном подсобном хозяйстве в деревне Мойка были обнаружены два животных, зараженных АЧС, их уничтожили. 22 июня в Батецком районе был введен карантин, однако 9 июля в связи с отсутствием новых случаев АЧС карантин был снят.

В 2018 году вспышка безопасной для людей, но смертельной для животных АЧС в регионе была зарегистрирована на крупном животноводческом предприятии "Новгородский бекон", где пришлось уничтожить около 37 тыс. свиней. В настоящее время решается вопрос о полном снятии ограничений и возобновлении работы предприятия.

Теги: #ачс #россия #чума
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