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16:06 19.07.2019

Врио председателя правления Радабанка стал начальник департамента риск-менеджмента и аналитики

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Врио председателя правления Радабанка стал начальник департамента риск-менеджмента и аналитики

Временно исполняющим обязанности председателя правления Радабанка (Днепропетровск) с 1 августа назначен Андрей Григель, сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, такое решение принял наблюдательный совет (НС) банка 17 июля.

Григель занимает должность начальника департамента риск-менеджмента и аналитики банка.

НС также принял решение о прекращении полномочий Сергея Стоянова на должности главы правления банка с 31 июля и его переводе на должность заместителя председателя правления банка.

Радабанк (ранее - Межотраслевой коммерческий земельный банк "Агрос") основан в 1993 году.

К 1 января 2019 года крупнейшими акционерами банка являлись Владимир Городницкий (54,565%), Татьяна Городницкая (30,205%) и Игорь Городницкий (13,43%).

По данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (1,665 млрд грн) Радабанк занимал 44-е место среди 77 банков страны.

Теги: #нкцбфр #кадры
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