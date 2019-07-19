Суд в Киеве продлил Вышинскому меру пресечения в виде содержания на 2 месяца

Подольский районный суд Киева на заседании в пятницу продлил на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей главному редактору "РИА Новости - Украина" Кириллу Вышинскому, обвиняемого украинскими правоохранителями в государственной измене.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение коллегия судей приняла в пятницу днем после возвращения из совещательной комнаты, тем самым удовлетворив ходатайство гособвинения и отказав в удовлетворении ходатайства о смягчении меры пресечения с ареста на личное обязательство, поданное ранее защитой Вышинского.

Таким образом, арест Вышинскому продлен до 19 сентября без определения размера залога.

Суд также назначил следующее заседание по делу в отношении главного редактора "РИА Новости - Украина" на 16 сентября.

15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского в Киеве. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал К.Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

4 марта Вышинский был этапирован из Херсона в Киев. С тех пор он находится в столичном следственном изоляторе. В Киеве проходят заседания суда по его делу.

15 июля судьи перенесли заседание Подольского районного суда Киева по делу в отношении Вышинского на 19 июля.

Тогда же прокурор Евгений Комаровский заявил журналистам после завершения заседания суда, что обвинение намерено настаивать на продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении руководителя "РИА Новости-Украина" в связи с наличием рисков, что тот может покинуть пределы Украины.

Отвечая на вопрос о том, есть ли риски того, что после изменения меры пресечения Вышинский покинет территорию Украины, он сказал: "На следующем судебном заседании суд поставит на рассмотрение участников процесса вопрос целесообразности продолжения меры пресечения. Сторона обвинения... будет настраивать на наличии рисков".

"В настоящее время прокуратура отрабатывает все правовые механизмы в случае освобождения обвиняемого из-под стражи или применения в отношении него залога", - сказал Комаровский.

Он добавил, что сторона обвинения будет ходатайствовать, что суду необходимо продлить срок содержания под стражей, "поскольку риски... в настоящее время существуют". По словам прокурора, у следствия есть основания считать, что Вышинский может скрываться от органов следствия.