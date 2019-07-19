Гособвинение просит суд продлить арест Вышинскому, сам арестованный и его защита – отпустить под личное обязательство

В пятницу днем в Подольском районном суде г.Киева проходит заседание в деле руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, входе которого обвиняемый украинскими правоохранителями в государственной измене и его адвокаты ходатайствовали о смягчении меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство, а сторона обвинения призвала судей продлить ему арест.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании в пятницу адвокаты главного редактора "РИА Новости - Украина" подали коллегии судей ходатайство о смене меры пресечения своему подзащитному с содержания под стражей на личное обязательство.

Взявший позже слово Вышинский попросил удовлетворить просьбу защиты.

"Я прошу удовлетворить просьбу моих адвокатов и изменить мне меру пресечения с ограничения моей свободы на личное обязательство", - сказал он на заседании.

Вместе с тем, прокуроры выступили против удовлетворения ходатайства адвокатов о смене меры пресечения на личное обязательство и призвали суд продлить Вышинскому меру пресечения в виде ареста.

Выслушав позиции сторон, судьи удалились в комнату совещаний для принятия решения.

15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского в Киеве. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал К.Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

4 марта Вышинский был этапирован из Херсона в Киев. С тех пор он находится в столичном следственном изоляторе. В Киеве проходят заседания суда по его делу.

15 июля прокурор Евгений Комаровский заявил журналистам после завершения суда по делу Вышинского, что обвинение намерено настаивать на продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении руководителя "РИА Новости-Украина" в связи с наличием рисков, что тот может покинуть пределы Украины.

Отвечая на вопрос о том, есть ли риски того, что после изменения меры пресечения Вышинский покинет территорию Украины, он сказал: "На следующем судебном заседании суд поставит на рассмотрение участников процесса вопрос целесообразности продолжения меры пресечения. Сторона обвинения... будет настраивать на наличии рисков".

"В настоящее время прокуратура отрабатывает все правовые механизмы в случае освобождения обвиняемого из-под стражи или применения в отношении него залога", - сказал Комаровский.

Он добавил, что сторона обвинения будет ходатайствовать, что суду необходимо продлить срок содержания под стражей, "поскольку риски... в настоящее время существуют". По словам прокурора, у следствия есть основания считать, что Вышинский может скрываться от органов следствия.

Комаровский подчеркнул, что прокуратура будет настаивать только на содержании Вышинского под стражей без альтернативы внесения залога.