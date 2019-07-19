События

15:36 19.07.2019

В Харьковской области в случае "массовых минирований" в день выборов осмотр будут проводить полицейские райотделов

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В Харьковской области в случае "массовых минирований" в день выборов осмотр будут проводить полицейские райотделов

У полиции на данный момент нет оперативной информации о подготовке срыва парламентских выборов на территории Харьковской области, сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

"Такая информация отсутствует", - сказал Сокуренко на брифинге в пятницу.

Вместе с тем он отметил, что в полицию поступает информация от избирательных штабов о возможных выбросах бюллетеней, каруселях и других нарушениях избирательного законодательства.

Сокуренко отметил, что с начала парламентской избирательной кампании в полицию поступило гораздо больше сообщений о нарушениях, чем во время президентских выборов.

Так, по состоянию на утро пятницы зарегистрировано 398 обращений сообщений о нарушениях закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" на территории Харьковской области, 70 из которых имели признаки уголовного правонарушения. Полиция открыла 45 уголовных производств в связи с выборами. Для сравнения – во время первого тура президентской кампании полиция зарегистрировала 400 сообщений о нарушениях закона Украины "О выборах президента Украины" на территории области, причем больше половины из них поступили в день голосования; было открыто 25 уголовных производств.

Сокуренко сообщил, что в Харьковской области создано 11 взрывотехнических групп, но если в день выборов в полицию будут поступать сообщения о массовом минировании избирательных участков, то осмотр будет проводиться силами райотделов.

"Если будут массовые электронные минирования… мы будем проводить осмотр силами райотделов, т.е. те полицейские, которые будут охранять участок, проведут осмотр, и в случае обнаружения чего-то подозрительного, туда будет направлена взрывотехническая группа. Никто никакую эвакуацию проводить не будет из-за таких звонков, если ничего подозрительного не будет", - сказал Сокуренко

По его словам, в случае необходимости, дополнительные силы (полиция, Национальная гвардия, спецназ) доберутся до любого участка на территории области не более чем за 20 минут.

Теги: #минирование #полиция #выборы #харьковская_область
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