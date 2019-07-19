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15:27 19.07.2019

В Украину в выходные придет тепло из Западной Европы

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В Украину в выходные придет тепло из Западной Европы

В Украину в ближайшие сутки 20 июля с Западной Европы переместится более теплая воздушная масса, поэтому температура повысится, сообщает Укргидрометцентр.

Сухую погоду в большинстве областей страны будет определять поле повышенного атмосферного давления, лишь на западе днем кое-где вероятны дожди.

Осадков не ожидается, лишь днем в западных областях местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей 17-20°; днем 24-29°, в южной части до 31°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 15-20°.

В Киеве 20 июля без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 20 июля самая высокая температура днем была 34,6° в 1936 и 2010 годах, самая низкая ночью 8,8° в 1907 году.

В Украине 21 июля преимущественно без осадков, лишь ночью в центральных областях, днем в западной части местами ожидается небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 24-29°, на Закарпатье и юге страны 30-33°.

В Киеве 21 июля без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 27-29°.

По состоянию на 9:00 пятницы, 19 июля, температура воды в Черном и Азовском морях была 20-26°, в р.Днепре в пределах г.Киева 19°.

Теги: #погода #украина
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