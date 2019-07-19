События

14:51 19.07.2019

СБУ в Харьковской области предотвратила контрабандный ввоз из России печатной продукции более чем на 1 млн грн

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СБУ в Харьковской области предотвратила контрабандный ввоз из России печатной продукции более чем на 1 млн грн

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой не допустили контрабандный ввоз в страну крупной партии печатной продукции с территории Российской Федерации.

"В ходе отработки оперативной информации правоохранители задержали на участке вне пунктов пропуска грузовой автомобиль с русской регистрацией. При осмотре транспортного средства были обнаружены книги российского производства и товары народного потребления", - сообщает пресс-центр СБУ в пятницу.

По предварительным оценкам общая стоимость изъятой продукции составляет более 1 млн грн.

Сейчас решается вопрос о привлечении водителя к предусмотренной законом ответственности. Кроме того, спецслужба проверяет информацию о причастности должностных лиц Госпогранслужбы к незаконному перемещению товаров через государственную границу.

Теги: #харьковская_область #сбу #украина #контрабанда #россия
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