События

14:36 19.07.2019

Июнь 2019 года стал самым жарким в мире за 140 лет наблюдений

1 мин читать
Июнь 2019 года стал самым жарким в мире за 140 лет наблюдений

Прошлый месяц стал самым жарким июнем в мире за почти полтора столетия, свидетельствует исследование Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

"Июнь этого года стал самым жарким июнем за 140 лет", - говорится в докладе ведомства.

По его данным, средняя температура воздуха в мире в июне 2019 года составила 16,4 градуса по Цельсию, что примерно на 0,9 градуса Цельсия выше среднего июньского показателя с конца XIX века.

В исследовании отмечается, что сильнее всего жара в июне ощущалась в некоторых районах Европы, России, Канады и Южной Америки.

Американские ученые предупреждают, что из-за глобального потепления температурные рекорды будут устанавливаться и в будущем.

"Это не последний рекордно жаркий месяц, который мы увидим", - сказала метеоролог Кэйти Делло агентству Associated Press.

В июне ряд стран Европы столкнулся с аномальной жарой: больше всего она затронула Испанию и Францию, где власти объявляли наивысшие уровни опасности из-за погоды.

На юге Франции был установлен рекорд самой высокой температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений в стране. В течение дня в коммуне Карпентра в южном департаменте Воклюз воздух прогрелся до 44,3 градуса по Цельсию.

Теги: #погода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:27 19.07.2019
В Украину в выходные придет тепло из Западной Европы

В Украину в выходные придет тепло из Западной Европы

08:41 19.07.2019
В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

13:00 14.07.2019
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Украине в начале недели

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Украине в начале недели

11:42 13.07.2019
Синоптики прогнозируют грозы в западных, северных и центральных областях Украины

Синоптики прогнозируют грозы в западных, северных и центральных областях Украины

14:44 08.07.2019
В Украине продолжится похолодание

В Украине продолжится похолодание

12:31 07.07.2019
На Киев надвигаются гроза и шквалы

На Киев надвигаются гроза и шквалы

12:29 06.07.2019
В Украину придут дожди

В Украину придут дожди

13:07 05.07.2019
В Украине на выходных немного потеплеет, везде пройдут кратковременные грозовые дожди

В Украине на выходных немного потеплеет, везде пройдут кратковременные грозовые дожди

13:18 04.07.2019
В пятницу и в субботу в Украине будет прохладно, местами пройдут кратковременные грозовые дожди

В пятницу и в субботу в Украине будет прохладно, местами пройдут кратковременные грозовые дожди

14:02 03.07.2019
В Украине в четверг станет еще прохладнее, на юге пройдут дожди

В Украине в четверг станет еще прохладнее, на юге пройдут дожди

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Группа компаний "Мотор Сич" 2 года финансировала террористическую организацию "ДНР"

ICU заявляет об обыске НАБУ по делу "Роттердам+", расценивает его как политическое давление

НАБУ и САП проводят обыски в помещениях "Богдан моторс" по делу о растратах чиновниками Минобороны и Генштаба

В Одессе задержан и арестован иностранец, организовавший разбойное нападение и убийство экс-мэра Тирасполя

Неизвестные подорвали банкоматы в Харькове и пригороде

ПОСЛЕДНЕЕ

Вызванный на 19 июля в НАБУ Гладковский уведомил детектива о нахождении за пределами Украины и готовности встретиться по возвращении в страну

Лидер грузинской оппозиции назвал смену владельца "Рустави 2" "рейдерским захватом"

СБУ в Харьковской области предотвратила контрабандный ввоз из России печатной продукции более чем на 1 млн грн

ITV и BBС запускают собственный стриминговый сервис

Подрывы банкоматов в Харькове и пригороде совершили разные люди

Группа компаний "Мотор Сич" 2 года финансировала террористическую организацию "ДНР"

Служебная проверка действий полицейских во время конфликта у "Барабашово" не выявила оснований для дисциплинарных взысканий, материалы направлены в ГБР

Суд в Грузии принял решение о передаче Украине дела украинской гражданки, подозреваемой в торговле детьми

Срок задержания танкера Grace 1 в Гибралтаре продлен по решению суда до 15 августа

Украинские военные в зоне ООС до конца года должны быть обеспечены мобильными жилыми модулями для размещения в полевых условиях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА