Июнь 2019 года стал самым жарким в мире за 140 лет наблюдений
Прошлый месяц стал самым жарким июнем в мире за почти полтора столетия, свидетельствует исследование Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
"Июнь этого года стал самым жарким июнем за 140 лет", - говорится в докладе ведомства.
По его данным, средняя температура воздуха в мире в июне 2019 года составила 16,4 градуса по Цельсию, что примерно на 0,9 градуса Цельсия выше среднего июньского показателя с конца XIX века.
В исследовании отмечается, что сильнее всего жара в июне ощущалась в некоторых районах Европы, России, Канады и Южной Америки.
Американские ученые предупреждают, что из-за глобального потепления температурные рекорды будут устанавливаться и в будущем.
"Это не последний рекордно жаркий месяц, который мы увидим", - сказала метеоролог Кэйти Делло агентству Associated Press.
В июне ряд стран Европы столкнулся с аномальной жарой: больше всего она затронула Испанию и Францию, где власти объявляли наивысшие уровни опасности из-за погоды.
На юге Франции был установлен рекорд самой высокой температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений в стране. В течение дня в коммуне Карпентра в южном департаменте Воклюз воздух прогрелся до 44,3 градуса по Цельсию.