ITV и BBС запускают собственный стриминговый сервис

Крупнейшие британские телекомпании ITV Plc и British Broadcasting Corp. (BBC) объявили о подписании соглашения о создании собственного платного сервиса для просмотра видеоконтента.

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, сервис будет называться BritBox и начнет свою работу в четвертом квартале 2019 года. Стоимость месячной подписки составит 5,99 фунта стерлингов ($7,5) против 8,99 фунта у Netflix, мирового лидера рынка.

Новый сервис будет на 90% принадлежать ITV и на 10% - BBC.

Подписчики получат доступ к различным фильмам и сериалам производства BBC и ITV. Кроме того, компании объявили о намерении инвестировать в съемки оригинального контента.

Накануне Netflix отчитался о первом почти за 10 лет сокращении числа подписчиков в США на фоне ужесточения конкуренции в секторе. Ранее о своих планах по запуску стриминговых сервисов объявили такие медиагиганты, как Walt Disney, WarnerMedia и Universal. Как следствие, их контент будет постепенно исчезать из Netflix.

Акции ITV дорожают в ходе торгов в пятницу на 1%. С начала года капитализация компании сократилась на 11,5%, до 4,31 млрд фунтов.