Подрывы банкоматов в Харькове и пригороде совершили разные люди

Подрывы банкоматов в Харькове и Люботине в ночь на пятницу совершили разные люди, но не исключено, что их организовал один и тот же человек, заявил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"И там, и там у нас есть видео. Мы видим, что люди на видео - капюшоны, балаклавы. Но это люди совсем разные по структуре. Там - худой, высокий, тут - плотный, толстый. Но может быть один организатор в обоих случаях. Такое может быть... Перспективы, что мы их задержим, - есть", - сказал Сокуренко на брифинге в пятницу.

Он также отметил, что в Люботине подрывники забрали только часть денег из банкомата.

"В Люботине забрали только верхнюю кассету с деньгами. Там мало было денег, порядка 100 тыс. Остальные не смогли забрать", - сказал начальник главка.

Как сообщалось, в ночь на пятницу с разницей в полчаса были подорваны и ограблены банкоматы в Харькове и Люботине.