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14:03 19.07.2019

Служебная проверка действий полицейских во время конфликта у "Барабашово" не выявила оснований для дисциплинарных взысканий, материалы направлены в ГБР

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Служебная проверка действий полицейских во время конфликта у "Барабашово" не выявила оснований для дисциплинарных взысканий, материалы направлены в ГБР

Служебная проверка действий сотрудников полиции, которые несли службу на территории ТЦ "Барабашово" (Харьков) во время конфликта, во время которого был избит оператор местной службы теленовостей Вадим Макарюк, завершена, ее материалы направлены в Государственное бюро расследований, сообщил заместитель начальнику ГУ Нацполиции в Харьковской области Виталий Гузь.

"Окончательное решение примет Государственное бюро расследований, соответствующие материалы мы направили. Они примут решение: если есть состав преступления - они будут допрашивать и уведомлять о подозрении", - сказал Гузь на брифинге в пятницу.

Он также отметил, что оснований для дисциплинарных взысканий по итогам проверки нет.

Как сообщалось, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошел конфликт с участием предпринимателей, ветеранов АТО и представителей Нацкорпуса. В результате конфликта за медицинской помощью обратились, 9 человек, в т.ч. Вадим Макарюк. Его госпитализировали в реанимацию больницы скорой и неотложной помощи. Врачи диагностировали геморрагический инсульт, произошедший в результате кровоизлияния в мозг после избиения.

Полиция открыла уголовные производства по ч. 1 ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) и по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций) УК Украины.

Нападение на Макарюка квалифицировано по трем статьям УК: ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой).

11 июня начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко назначил служебную проверку действий сотрудников полиции, которые несли службу на территории ТЦ "Барабашово" (Харьков) во время конфликта

Теги: #гбр #проверка #барабашово
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