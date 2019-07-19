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14:04 19.07.2019

Группа компаний "Мотор Сич" 2 года финансировала террористическую организацию "ДНР"

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Группа компаний "Мотор Сич" 2 года финансировала террористическую организацию "ДНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли противоправную деятельность группы компаний ПАО "Мотор Сич" (Запорожье), которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации "ДНР".

"Оперативники спецслужбы в пределах досудебного расследования установили, что должностные лица обособленного подразделения группы – "Снежнянский машиностроительный завод", который расположен на временно оккупированной территории Донецкой области, при осуществлении хозяйственной деятельности разработали и реализовали механизм бестоварных операций с субъектами предпринимательской деятельности, расположенными на территории Украины, РФ и так называемой "Донецкой народной республики". В результате операции в "Центральный республиканский банк ДНР" поступали платежи "Снежнянского машиностроительного завода" в виде уплаты не предусмотренных действующим украинским законодательством так называемых "налогов и других обязательных платежей", - сообщил пресс-центр СБУ в пятницу.

Сотрудники СБУ задокументировали, что, в частности, в 2015 году "Снежнянский машиностроительный завод уплатил в бюджет "ДНР" более 32 млн рос. рублей.

"Заводом также осуществлялась передача на безвозмездной основе товарно-материальных ценностей для нужд так называемого "Министерства доходов и сборов Донецкой народной республики", через которое непосредственно финансировались незаконные вооруженные формирования боевиков", - проинформировали в спецслужбе.

Следователи СБУ объявили подозрение директору и начальнику финансового отдела "Снежнянского машиностроительного завода" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (Финансирование терроризма). Продолжается досудебное следствие для установления других лиц, причастных к финансированию террористической деятельности.

В свою очередь в ПАО "Мотор Сич" отказались от каких-либо комментариев по данному поводу.

Представитель менеджмента ПАО в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" предположил, что данное сообщение может быть связано с предстоящими внеочередными выборами в Верховную Раду Украины.

"Дайте нам спокойно выборы провести", - сказал он

По данным из открытых источников, почетный президент ПАО "Мотор Сич", народный депутат ВР VIII созыва (группа "Воля народа") Вячеслав Богуслаев на внеочередных парламентских выборах, намеченных на 21 июля, баллотируется по мажоритарному округу №77 в г.Запорожье.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. ПАО участвует в реализации гособоронзаказа и имеет стратегическое значение для экономики и обороноспособности государства.

 

Теги: #расследование #мотор_сич #сбу #днр #ордло
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