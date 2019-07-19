Суд в Грузии принял решение о передаче Украине дела украинской гражданки, подозреваемой в торговле детьми

Тбилисский городской суд освободил из-под стражи гражданку Украины Юлию Сусляк, подозреваемую в попытке продажи 10 детей. Дело передано на рассмотрение украинской стороне, сообщил адвокат Зураб Тодуа журналистам в пятницу.

"Моя подзащитная освобождена. Накануне мне звонили и просили, чтобы мы купили билеты в Киев, но мы этого не сделали. Завтра состоится пресс-конференция, и Юлия все расскажет. Ничего придумать больше не могли, поэтому дело перенаправили Украине", - заявил адвокат.

Ранее Сусляк заявила журналистам, что все обвинения против нее были сфабрикованы.

Гражданка Украины была задержана сотрудниками МВД Грузии в апреле, после прибытия в страну с 10 малолетними детьми. У сотрудников грузинской полиции возникли подозрения в связи с тем, что четверо детей родились в один год. В отношении Сусляк было возбуждено дело о попытке торговли детьми. Позже было доказано, что отцом всех детей является муж Юлии Юрий Сусляк. Дети были вывезены из Тбилиси в Киев к своим родственникам.