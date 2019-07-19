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13:30 19.07.2019

Украинские военные в зоне ООС до конца года должны быть обеспечены мобильными жилыми модулями для размещения в полевых условиях

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Украинские военные в зоне ООС до конца года должны быть обеспечены мобильными жилыми модулями для размещения в полевых условиях

Украинские военнослужащие в рамках реализации задачи по улучшению условий пребывания и размещения в зоне проведения операции Объединенных сил и на передовой до конца года должны быть обеспечены мобильными жилыми модулями для размещения в полевых условиях, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В пятницу министр обороны Украины Степан Полторак и начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак продемонстрировали президенту опытные образцы трех модулей для проживания четырех и шести человек.

"Когда мы были в Станице Луганской, на линии разграничения, то видели, какие условия у наших военных. Была задача улучшить условия для ребят, и не только для них, но и для всех, кто помогает нашей армии. Улучшить условия как в очень опасных зонах, вдоль линии разграничения. Подготовлены такие мобильные домики для военных, там есть все основное: кондиционеры, печка на зиму. Также есть отдельные мобильные прачечные, там и техника очень хорошая Bosch. Есть очень хорошие условия, туалеты, душ, чтобы военные чувствовали себя в нормальных условиях", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что приоритетная задача для Украины – остановить огонь и закончить войну, но обязательно необходимо улучшать условия для украинских военных, что пригодится и в мирное время, и на учениях.

"Нам всего нужно 200 таких комплексов. 30 уже готовы, 10 скоро будут готовы, и думаю, что мы до конца года выполним эту задачу", - отметил он.

По его словам, эти модули будут использоваться и на первой линии обороны, и на второй линии обороны, и Зеленский указал, что есть такие модули, которые будут вкопаны в землю.

"Есть разные варианты, и в зависимости от того места, где они будут применяться, будет меняться комплектация модуля. Если есть опасность для жизни военных, модули углубляться в землю и их конструкция будет меняться, чтобы личный состав не получил поражения. Но даже там, где они не будут вкапываться, даже если они будут применяться на первой линии, есть инженерные средства защиты контейнера, которыми будет защищен личный состав даже от диверсионных групп, которые могут зайти вглубь нашей территории", - отметил в свою очередь министр обороны Полторак.

Зеленский отметил, с понедельника 22 июля будут объявлены торги на производство этих мобильных модулей и на реализацию программы есть все необходимые средства.

"Министерство с начальником Генштаба будут выбирать лучшего производителя. Мы сначала разговаривали с нашими западными партнерами, но мы должны, я думаю, поддерживать нашего отечественного производителя. Поэтому наши люди получат этот заказ и будут это производить для нас. Есть все необходимые средства на реализацию этой программы. Министерство молодцы, они всё подготовили для этой программы", - подчеркнул он.

Перед запуском в серийное производство модули будут протестированы в условиях ООС. Начальник Генштаба – главком ВСУ Хомчак сообщил, что первой тестировать их будет 53-я отдельная механизированная бригада, а в дальнейшем их получат остальные подразделения.

Теги: #оос #зеленский
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