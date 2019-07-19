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13:18 19.07.2019

СБУ расследует "мусорную блокаду" Львова

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СБУ расследует "мусорную блокаду" Львова

Служба безопасности Украины расследует "мусорную блокаду" Львова, которая началась с поджога городской мусорной свалки в мае 2016 года и длилась более года, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Я удивлен, но СБУ начала работать. Если это дело будет расследовано, это будет большое уважение к общественности города и закону. Думаю, надо будет готовить много камер в украинских тюрьмах, потому что это была попытка создать экологическую катастрофу в городе", - отметил Садовый в эфире ток-шоу "Право на власть", сообщает пресс-служба партии "Самопомич" в пятницу.

Садовый напомнил, по информации партии, "мусорная блокада" Львова происходила из-за того, что администрация пятого президента Украины Петра Порошенко хотела получить в ручное управление парламентскую фракцию "Объединение "Самопомич". Соответствующее соглашение, которое предлагали Садовому в администрации, он обнародовал в феврале этого года.

"В этом процессе было задействовано много людей, которые имели высокие должности, начиная от Петра Алексеевича (Порошенко – ИФ) до руководителей облгосадминистраций, сотрудников СБУ, прокуратуры, полиции. Многие чиновники бездействовали и просто наблюдали, как городу создают проблемы. И этим людям необходимо будет давать серьезные ответы", - заявил мэр Львова.

В партии напомнили, что во время рабочего визита во Львов 6 июля президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ расследовать "мусорную блокаду" Львова.

 

Теги: #львов #сбу #мусор #садовый
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