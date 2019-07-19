События

12:57 19.07.2019

ГБР возбудило дело о возможном незаконном вывозе судьи в Молдову

1 мин читать
ГБР возбудило дело о возможном незаконном вывозе судьи в Молдову

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) зарегистрировали уголовное производство по организации возможного незаконного вывоза группой лиц судьи через госграницу Украины в Молдову.

Как сообщается в пятницу на странице ГБР в соцсети Фейсбук, основанием для регистрации уголовного производства стала информация, распространенная в СМИ.

"По распространенной в СМИ информации, к организации незаконного вывоза судьи может быть причастно бывшее руководство государства. Сейчас происходит досудебное расследование, в частности, проверка обнародованных фактов", - сказано в сообщении ГБР.

Уголовное производство открыто по двум статьям: ч.2. ст.332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины способом, опасным для жизни или здоровья лица, которое незаконно переправляли через госграницу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения) и ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Теги: #гбр #молдова #украина #судья
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:49 19.07.2019
Суд в Грузии принял решение о передаче Украине дела украинской гражданки, подозреваемой в торговле детьми

Суд в Грузии принял решение о передаче Украине дела украинской гражданки, подозреваемой в торговле детьми

12:15 19.07.2019
Украина вновь призывает РФ к скорейшим переговорам о транзите газа на условиях ЕС

Украина вновь призывает РФ к скорейшим переговорам о транзите газа на условиях ЕС

11:43 19.07.2019
В Одессе задержан и арестован иностранец, организовавший разбойное нападение и убийство экс-мэра Тирасполя

В Одессе задержан и арестован иностранец, организовавший разбойное нападение и убийство экс-мэра Тирасполя

11:06 19.07.2019
Успех украинцев в становлении демократичной и безопасной страны оттолкнет Россию

Успех украинцев в становлении демократичной и безопасной страны оттолкнет Россию

10:47 19.07.2019
Новоназначенный посол Германии верит, что внеочередные выборы в Раду будут способствовать реформам

Новоназначенный посол Германии верит, что внеочередные выборы в Раду будут способствовать реформам

10:42 19.07.2019
Зеленский: Россия должна вернуть Украине удерживаемых под арестом украинских моряков не в порядке обмена

Зеленский: Россия должна вернуть Украине удерживаемых под арестом украинских моряков не в порядке обмена

10:24 19.07.2019
Зеленский: мы готовы поменять Вышинского на Сенцова, но хотим получить всех наших заключенных

Зеленский: мы готовы поменять Вышинского на Сенцова, но хотим получить всех наших заключенных

08:41 19.07.2019
В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

08:09 19.07.2019
В больницах Ривненской области находится 38 человек, из них 7 детей, которые были госпитализировали из кафе с признаками пищевого отравления – ГСЧС

В больницах Ривненской области находится 38 человек, из них 7 детей, которые были госпитализировали из кафе с признаками пищевого отравления – ГСЧС

07:18 19.07.2019
За минувшие сутки на Донбассе один военнослужащий ВСУ погиб, еще двое получили ранения – штаб ООС

За минувшие сутки на Донбассе один военнослужащий ВСУ погиб, еще двое получили ранения – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ICU заявляет об обыске НАБУ по делу "Роттердам+", расценивает его как политическое давление

НАБУ и САП проводят обыски в помещениях "Богдан моторс" по делу о растратах чиновниками Минобороны и Генштаба

В Одессе задержан и арестован иностранец, организовавший разбойное нападение и убийство экс-мэра Тирасполя

Неизвестные подорвали банкоматы в Харькове и пригороде

В Офисе Зеленского в ответ на предложение РФ освободить Вышинского предлагают освободить Сенцова и сделать это параллельно – Мендель

ПОСЛЕДНЕЕ

Срок задержания танкера Grace 1 в Гибралтаре продлен по решению суда до 15 августа

Украинские военные в зоне ООС до конца года должны быть обеспечены мобильными жилыми модулями для размещения в полевых условиях

СБУ расследует "мусорную блокаду" Львова

ICU заявляет об обыске НАБУ по делу "Роттердам+", расценивает его как политическое давление

НАБУ и САП проводят обыски в помещениях "Богдан моторс" по делу о растратах чиновниками Минобороны и Генштаба

В "ОПОРЕ" прогнозируют трудности при подсчете голосов в 51 мажоритарном округе

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon

lifecell и monobank запустили услугу нотификации абонентов оператора

Киевсовет предлагает "Укрпоште" альтернативные варианты для перемещения отделения на ул. Б.Хмельницкого

Турция нанесла авиаудар по целям в Иракском Курдистане

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА