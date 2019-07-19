ГБР возбудило дело о возможном незаконном вывозе судьи в Молдову

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) зарегистрировали уголовное производство по организации возможного незаконного вывоза группой лиц судьи через госграницу Украины в Молдову.

Как сообщается в пятницу на странице ГБР в соцсети Фейсбук, основанием для регистрации уголовного производства стала информация, распространенная в СМИ.

"По распространенной в СМИ информации, к организации незаконного вывоза судьи может быть причастно бывшее руководство государства. Сейчас происходит досудебное расследование, в частности, проверка обнародованных фактов", - сказано в сообщении ГБР.

Уголовное производство открыто по двум статьям: ч.2. ст.332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины способом, опасным для жизни или здоровья лица, которое незаконно переправляли через госграницу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения) и ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).