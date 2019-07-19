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11:55 19.07.2019

НАБУ и САП проводят обыски в помещениях "Богдан моторс" по делу о растратах чиновниками Минобороны и Генштаба

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НАБУ и САП проводят обыски в помещениях "Богдан моторс" по делу о растратах чиновниками Минобороны и Генштаба

Детективы Национального Антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированный антикоррупционной прокуратуры (САП) в пятницу осуществляют обыски в помещениях АО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс", в т.ч. в спортивном клубе "5 элемент" (Киев).

"Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ в 2015-2018гг, которые, по мнению следствия, незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам. Предварительная правовая квалификация ч. 5 ст. 191 УК Украины", - сообщает пресс-служба НАБУ на своей странице в соцсети Фейсбук.

В пресс-службе антикоррупционного органа подчеркнули, что Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с апреля 2018 года.

"Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия", - добавили в пресс-службе Бюро.

Спортивный клуб "5 элемент" (ООО "Спортивно-оздоровительный комплекс "Монитор", Киев). Согласно Единому госреестру юр- и физлиц, конечными бенефициарами клуба являются пятый президент Украины Петр Порошенко (55%), народный депутат Игорь Кононенко (35%) и вновь возглавивший корпорацию "Богдан" экс-первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский (10%).

 

Теги: #набу #обыск #генштаб #сап #минобороны
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