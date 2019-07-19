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11:06 19.07.2019

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon

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Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon

Еврокомиссия начала официальное антимонопольное расследование в отношении онлайн-ритейлера Amazon.com Inc., который подозревается в нарушении правил конкуренции ЕС при использовании конфиденциальных данных от независимых розничных торговцев.

Как говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, размещенном на сайте Еврокомиссии, в ходе расследования планируется "внимательно изучить деловую практику Amazon и ее двойную роль в качестве рынка и розничного продавца, чтобы оценить ее соответствие правилам конкуренции ЕС".

Предоставляя площадку для независимых продавцов, Amazon постоянно собирает данные об активности на своей платформе, считают европейские власти. Первые результаты их проверки показали, что американская компания использует эту информацию в своих интересах, что может сказаться на конкуренции. Среди данных, доступ к которым получает Amazon, информация о продавцах, их продуктах и операциях, которые они проводят через платформу компании.

Amazon сообщила, что будет "в полной мере сотрудничать с Еврокомиссией и продолжит усердно работать, чтобы поддерживать компании любых размеров и помогать им развиваться". Ранее на этой неделе компания заключила договоренность с антимонопольным регулятором Германии, согласившись пересмотреть условия предоставления услуг сторонним торговцам.

Котировки акций Amazon на дополнительной сессии в четверг выросли на 0,5%. Основную сессию они завершили снижением на 0,7%. Капитализация компании составляет более $980 млрд.

Теги: #расследование #еврокомиссия #amazon
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