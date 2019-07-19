Киевсовет предлагает "Укрпоште" альтернативные варианты для перемещения отделения на ул. Б.Хмельницкого

Департамент коммунальной собственности Киева предлагает АО "Укрпошта" альтернативные варианты для переезда отделения, ранее арендовавшего помещение по ул. Б.Хмельницкого, 44 (01030), сообщил Киевсовет на сайте.

В сообщении отмечается, что во время встреч с представителями "Укрпошты" предлагалось разместить почтовое отделение в имеющихся свободных помещениях коммунальной собственности на правах аренды.

"При этом было подтверждено, что эти помещения должны быть аналогичной площади, расположенной вблизи улицы Б.Хмельницкого, 44, в случае необходимости ремонт будет проведен за счет балансодержателя. В частности, были предложены помещения по адресу: ул. Б.Хмельницкого, 26-28/55-Г, ул.Владимирская, 51-А", - уточняет Киевсовет.

В то же время в нем отмечают, что по итогам осмотра предложенных помещений представитель "Укрпошты" не высказал согласие или отказ от предложенных вариантов.

"Сейчас, с учетом необходимости обеспечения жителей района почтовыми услугами с максимальным территориальным удобством, работа по решению вопроса поиска подходящего помещения для "Укрпошты" продолжается", - сообщает департамент коммунальной собственности.

Как сообщалось, "Укрпошта" будет судиться за сохранение отделения 01030 в центре столицы, в то же время начнет поиск нового помещения рядом.

Отделение по ул. Б. Хмельницкого, 44 - одно из самих старых в Киевском филиале "Укрпошты". По данным компании, указанное отделение обслуживает более 11 тыс. жителей Шевченковского района Киева, из них около 500 чел. – пенсионеры, которые в случае закрытия отделения лишатся возможности получать пенсии и соцпомощь.

Всего в Киеве - 175 отделений "Укрпошты", из которых компания имеет пять собственных помещений, 170 арендует (149 из них - коммунальная собственность Киева, 21 объект - коммерческая недвижимость).