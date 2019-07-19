Движение транспорта на км 25+307 дороги М-03 "Киев-Харьков-Довжанский" ограничат с 20 июля по 20 октября из-за капремонта развязки

С 20 июля по 20 октября текущего года на км 25 + 307 автодороги М-03 "Киев-Харьков-Довжанский" начинаются капитальные ремонтные работы транспортной развязки, в связи с чем движение автотранспорта будет ограничено, сообщает Патрульная полиция Киевской области.

"На время ремонта движение автотранспорта будет осуществляться с помощью технических средств регулирования дорожного движения. Объезд будет организован по встречной полосе в реверсном режиме", - говорится в обнародованном в пятницу утром сообщении.

В Патрульной полиции области добавили, что об изменениях в организации дорожного движения на данном участке водителям будут сообщать временные дорожные знаки и разметка с указанием направления оптимального маршрута объезда и информационное панно.

"Обращаемся к участникам дорожного движения: с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заблаговременно планируйте свои маршруты, учитывая ограничения. Соблюдайте неуклонно правила дорожного движения, соблюдайте скоростной режим", - призвали в Патрульной полиции.