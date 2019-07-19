Иран предложил немедленно ратифицировать дополнительный протокол МАГАТЭ в обмен на отмену санкций США

Тегеран может немедленно ратифицировать документ, предусматривающий более расширенные инспекции объектов его ядерной программы, если США откажутся от своих экономических санкций, заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

"Если Трамп хочет большего, мы можем ратифицировать дополнительный протокол, а он (Трамп - ИФ) может отменить санкции, которые установил", - цитирует газета Guardian Зарифа, выступавшего перед журналистами в иранской миссии при ООН в Нью-Йорке в четверг.

Глава МИД Ирана отметил, что в 2023 году, согласно Совместной всеобъемлющей программе действий (СВПД), парламент страны должен был ратифицировать дополнительный протокол Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В рамках СВПД Иран уже соблюдает дополнительный протокол. Ратификация парламентом сделает его более постоянным обязательством.

В то же время, согласно СВПД, Конгресс США должен был снять санкции с Ирана.

Зариф предложил Ирану и США немедленно предпринять эти шаги.

"Отмените санкции - и вы получите дополнительный протокол раньше 2023 года", - уточнил он.

Госдепартамент пока не ответил на предложение министра иностранных дел Ирана, но его официальная позиция заключается в том, что Тегеран должен выполнить широкий список из 12 условий, в том числе сократить свое участие в региональных конфликтах, чтобы добиться снятия санкций. Иран отверг эти требования.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД и о восстановлении экономических санкций в отношении Ирана, включая нефтяные.

Эмбарго вызвало противостояние в Персидском заливе, которое резко обострилось в последние месяцы.

В четверг Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил приблизившийся иранский беспилотник в Ормузском проливе.

Ранее в тот же день Иран сообщил, что захватил иностранное судно, подозреваемое в контрабанде нефти из Ирана.

"Это не танкер. Это маленькое судно, перевозящее миллион литров, а не миллион баррелей нефти. Мы делаем это через день. Это люди, которые занимаются контрабандой нашего топлива", - уточнил глава МИД Ирана.