Неизвестные подорвали банкоматы в Харькове и пригороде

В ночь на пятницу неизвестные подорвали банкоматы в Харькове и Люботине.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ НП в Харьковской области, информация о подрыве банкомата по ул.Вальтера в Харькове поступила в 3:40, а о подрыве банкомата по ул.Шевченко в Люботине - в 4:20.

"Осмотром места происшествия по улице Вальтера в Харькове установлено, что внутри сейфового отсека банкомата произошел взрыв неизвестного вещества. Аналогичным образом неизвестные взорвали банкомат, расположенный по улице Шевченко в Люботине. Сумма похищенных денежных средств устанавливается", - говорится в сообщении.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.