Трамп намерен назначить Джина Скалиа новым министром труда

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил о намерении назначить Джина Скалиа новым министром труда США.

"Я рад объявить, что намерен назначить Джина Скалиа новым министром труда. Джин добился больших успехов в юридической сфере и пользуется большим уважением не просто как юрист, а как юрист с большим опытом (...). Он будет великим членом администрации, которая в первые два с половиной года сделала больше, чем, возможно, любая другая администрация в истории", - написал Трамп в твиттере.

В данный момент должность министра труда США занимает Александр Акоста.