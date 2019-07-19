Трамп намерен назначить Джина Скалиа новым министром труда
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил о намерении назначить Джина Скалиа новым министром труда США.
"Я рад объявить, что намерен назначить Джина Скалиа новым министром труда. Джин добился больших успехов в юридической сфере и пользуется большим уважением не просто как юрист, а как юрист с большим опытом (...). Он будет великим членом администрации, которая в первые два с половиной года сделала больше, чем, возможно, любая другая администрация в истории", - написал Трамп в твиттере.
В данный момент должность министра труда США занимает Александр Акоста.