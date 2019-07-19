За минувшие сутки на Донбассе один военнослужащий ВСУ погиб, еще двое получили ранения – штаб ООС

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один военнослужащий ВСУ погиб, двое получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В результате подрыва один военнослужащий погиб и во время вражеских обстрелов двое получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Боевики применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 9 раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды вблизи Песок - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Троицкого - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Каменки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; окраину Водяного - из станкового противотанкового гранатомета; два раза в районе населенного пункта Павлополь - из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Ломакино - из миномета калибра 82 мм; возле Пищевика - с ручного противотанкового гранатомета", - отметили в штабе ООС.

Также обстрелам из подствольного гранатомета и стрелкового оружия подвергся населенный пункт Майорское в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

С начала текущих суток боевики один раз обстреляли позиции Объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников: возле Широкино - из стрелкового оружия", - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки один боевик НВФ были уничтожен, и двое получили ранения.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.