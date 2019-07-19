С 19 по 21 июля на ул. Палладина частично ограничат движение - КГГА

На проспекте Палладина движение 9:00 19 июля до 9:00 21 июля будет частично ограничено движение на участке между бульваром Вернадского и ул. Ефремова и развязкой на ул. Палладина и просп. Победы, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С 9:00 19 июля до 9:00 21 июля будет частично ограничено движение на участке между б-ром Вернадского и ул. Ефремова и развязкой на ул. Палладина и просп. Победы. Асфальтирование перекрестка с б-ром Вернадского и ул. Ефремова планируют выполнять ночью, ведь во время этих работ выезд на ул. Паладдина временно будет перекрыт", - отметили в КГГА.