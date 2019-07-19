Патрульный катер "Славянск" завершил ходовые испытания

Недавний выход в море из бухты Арундле (штат Мэриленд) в США поставил точку в заводских, швартовых и ходовых испытаниях украинского катера "Славянск", сообщает информагентство Минобороны Украины "АрмияINFORM".

"Во время ходовых испытаний на борту Р-191 присутствовали и украинские экипажи катеров типа "Айленд", которые сейчас проходят десятинедельный курс подготовки на базе Морского института технологий и аспирантуры (MITAGS) город Линтикум", - говорится в сообщении, на сайте "АрмияINFORM"в четверг вечером.

Для украинских экипажей это было первое знакомство с катерами непосредственно в море. Они имели возможность наблюдать за особенностями организации швартовых работ, проведением маневренных и скоростных испытаний "Айленд".

Патрульный катер "Славянск" в настоящее время является основной платформой для подготовки украинских военных моряков из двух экипажей, пока катер "Старобельск" (Р-190) не завершат дооборудование и не пройдет ходовые испытания.

Как сообщалось, 27 сентября на военно-морской базе в Балтиморе (штат Мэриленд, США) в присутствии президента Украины Петра Порошенко и вице-адмирала Береговой охраны США Майкла Макаллистера состоялась торжественная церемония передачи двух катеров класса "Айленд" ("Island") Военно-морским силам Вооруженных сил Украины.

Меморандум о передаче Украине патрульных катеров USCGC Cushing (WPB-1321) и USCGC Drummond (WPB-1323) подписали командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко и вице-адмирала Береговой охраны США М.Макаллистер.

Говоря о получении Украиной двух патрульных катеров, П.Порошенко выразил надежду, что это событие лишь начало сотрудничества Киева и Вашингтона в данном направлении.

"Cushing" и "Drummond" после вывода из состава Береговой охраны США в 2017 году находились в законсервированном состоянии. Последний доковый ремонт "Cushing" состоялся в 2014 году, а "Drummond" - в 2012 году.

"Drummond" также ранее прошел модернизацию по программе "МЭР", в ходе которой дополнительно к общему объему ремонтных работ (доковому ремонту, текущему ремонту устройств, механизмов и систем) было проведено обновление ряда ключевых узлов, а также заменены на более современные ключевые системы катера.

Отметим, что прибытие "Старобельска" и "Славянская" в Украину ожидается осенью этого года.