В Конгрессе США подготовили новые санкции против РФ за незаконное содержание экипажей и кораблей ВМС Украины

В Конгрессе США подготовили новые санкции против Российской Федерации за незаконное содержание экипажей и кораблей Военно=Морских сил Украины, сообщает посольство Украины в США.

"На рассмотрение Палаты представителей вынесен двухпартийный законопроект, предусматривающий введение американских санкций против 24 высоких должностных лиц российских спецслужб и приближенных к ним лиц за незаконное задержание 24 украинских моряков и 3 судов украинских ВМС у Керченского пролива в ноябре прошлого года. В законопроекте говорится, что санкции будут оставаться в силе, пока Россия не освободит моряков и корабли", - говорится в сообщении, на официальной странице Посольства Украины в США в соцсети Фейсбук в пятницу.

В совместном заявлении по поводу представления законопроекта американские законодатели отметили, что "международное сообщество не должно стоять в стороне, тогда как Россия усиливает свою агрессию в Европе и мире.

"Этот законопроект - мощное послание украинским морякам и их семьям о том, что США не забывают об их героической борьбе за защиту демократического пути и суверенитета своей страны. Призываем своих коллег поддержать этот двухпартийный законопроект, а Россию немедленно освободить украинских моряков", - подчеркнули конгрессмены .

Соавторами законопроекта является конгрессмены-демократы Марси Каптур и Майкл Квигли, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик.