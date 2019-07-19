К концу этого года полицейские офицеры громады появятся в 802 объединенных громадах – Аваков

В конце этого года полицейские офицеры громады появятся в 802 объединенных громадах, а в 2020 году этот проект охватит всю страну, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Вместо неуловимого участкового, который большую часть времени занят коммуникацией с райотделом и бумажной работой, полицейский офицер громады ориентирован на общение с людьми, превенцию и предоставления правоохранительного сервиса. Он снабжен транспортом, техникой и рабочим местом. А главное - показатель качества работы - доверие людей. Гражданин сам решает, продолжать или нет контракт со своим офицером. До конца этого года мы планируем запустить этот проект в 802 объединенных общинах, а в течение 2020 - охватить всю страну. За пределами больших городов, где будут работать полицейские офицеры общины, живет 2/3 населения Украины. Каждый получит качественный и современный полицейский сервис ", - сказал Аваков.

По словам министра МВД 50 дней назад первые 34 офицера заступили на службу в Днепропетровской области

"Сегодня можем говорить о первых положительных результатах" – отметил Аваков.