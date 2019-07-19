Суд приговорил женщину, укусившую черниговскую патрульную к 2 годам лишения свободы - полиция

Деснянский районный суд Киева огласил приговор обвиняемую, которая укусила черниговскую патрульную во время дежурства к 2 годам лишения свободы.

"13 сентября, около 23 часов, во время патрулирования на проспекте Мира, к полицейскихм обратились граждане, которые сообщили, что возле одного из заведений на земле сидит девушка, которая ведет себя неадекватно. Во время неоднократных замечаний и попыток успокоить девушку, последняя укусила патрульную за кисть левой руки", - говорится в сообщении, на официальной странице Патрульной полиции Украины в соцсети Фейсбук в четверг.

За дерзкий поступок правонарушительница приговорена к 2 годам ограничения свободы.

"Действия нападающей квалифицированно следователем по ч.2 ст.345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК", - подытожили в полиции.