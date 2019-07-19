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00:57 19.07.2019

Зариф: у Ирана нет информации о потере беспилотника

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Зариф: у Ирана нет информации о потере беспилотника

Вашингтон. 19 июля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф после заявления США о сбитом иранском беспилотнике заявил, что у Тегерана нет информации о потере БПЛА.

"У нас нет информации о потере беспилотника", - заявил он журналистам в ООН. Журналисты настаивали на более развернутом ответе. Один из них спросил: "Может нам вас здесь подождать?". Иранский министр сказал "нет", что вызвало смех у присутствующих.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил приблизившийся иранский беспилотник в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что корабль американских ВМС сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник в Ормузском проливе.

"Сегодня корабль USS Boxer предпринял защитные действия против иранского беспилотника", - сказал президент в ходе выступления, отрывок из которого он опубликовал в своем твиттере.

По его словам, беспилотный летательный аппарат был сбит десантным кораблем USS Boxer, так как продолжал сближение, игнорируя предупреждения. По словам президента США, самолет находился в примерно 900 метрах от американского корабля.

"Беспилотник был немедленно уничтожен", - сказал Трамп, пояснивший, что летательный аппарат был настолько близко, что представлял опасность для корабля и его экипажа.

Отношения между Ираном и США особенно обострились в последние месяцы.

В конце июня Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский шпионский беспилотник над иранской территорией - в южной прибрежной провинции Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Часть обломков летательного аппарата удалось найти иранским военным.

Трамп в июне назвал действия Ирана против американского беспилотника большой ошибкой. Однако он отметил, что ему "с трудом верится", что Иран мог решиться сбить американский военный самолет, и предположил, что это мог сделать "кто-то неконтролируемый и глупый".

После этого Трамп заявлял, что отменил ответный удар по Ирану за десять минут до планируемого времени, так как счел его несоразмерным инциденту с беспилотником.

Теги: #сша #беспилотник #иран
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