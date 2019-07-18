Замглавы Офиса президента призвал власти Запорожья допустить осенью плановую проверку на "Запорожсталь"

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Гончарук обратился к городским властям Запорожья с просьбой допустить плановую проверку на завод "Запорожсталь", которая должна состояться осенью этого года.

Как сообщает пресс-служба президента, во время рабочей поездки в четверг в Запорожскую область Зеленский призвал мэра Запорожья Владимира Буряка обратить внимание на необходимость решения экологических проблем города.

"Я Вас очень прошу обратиться ко всем предприятиям, чтобы они поняли, что экосистема и экологическая ситуация в таких городах очень сложная", - подчеркнул президент.