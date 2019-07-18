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23:02 18.07.2019

Не уверен в эффективности Медведчука в качестве переговорщика по освобождению незаконно удерживаемых украинцев в России - Разумков

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Не уверен в эффективности Медведчука в качестве переговорщика по освобождению незаконно удерживаемых украинцев в России - Разумков

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не уверен в эффективности главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в качестве переговорщика по освобождению незаконно удерживаемых украинцев в России и на временно оккупированных территориях.

"Я не уверен в эффективности Виктора Медведчука в качестве переговорщика и человека, который сможет обеспечить возвращение наших военнопленных и заложников из России или временно оккупированных территорий", - сказал он в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером, отвечая на вопрос, что будет делать президент Владимир Зеленский, если российская сторона предложит ему уполномочить Медведчука на переговоры по освобождению незаконно удорожаемых украинцев.

В то же время, Разумков заявил, что это позиция партии, но отметил, что по его мнению она коррелируется с позицией президента.

"Не думаю, что президент Владимир Зеленсткий на это пойдет", - добавил он.

Теги: #переговорщик #россия #украина
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