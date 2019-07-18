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20:40 18.07.2019

Мэр одного из городов Киевщины оштрафован за незаконную агитацию на своей странице в соцсети – полиция

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Мэр одного из городов Киевщины оштрафован за незаконную агитацию на своей странице в соцсети – полиция

Во время мониторинга одной из соцсетей на странице мэра одного из городов Киевской области правоохранители обнаружили противоправное размещение материалов предвыборной агитации, чем государственный служащий нарушил закон Украины "О выборах народных депутатов Украины", сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"В результате чего в отношении мэра был составлен админпротокол по ст. 212-10 Кодекс Украины об административных нарушениях (осуществление предвыборной агитации лицом, участие которого в предвыборной агитации запрещено законом, - влечет наложение штрафа на граждан от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 50 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан)", - говорится в обнародованном в четверг сообщении.

В пресс-службе облполиции отметили, что в целом, с начала предвыборной кампании полиция составила 89 административных протоколов за нарушение порядка ведения предвыборной агитации.

Необлагаемый минимум доходов граждан в Украине составляет 17 грн.

Теги: #мэр #агитация #выборы
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