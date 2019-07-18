В школах вблизи Нотр-Дама проведут санитарные работы из-за угрозы загрязнения свинцом

В образовательных учреждениях, расположенных в непосредственной близости от Собора Парижской Богоматери, проведут санитарные работы, чтобы убедиться, что в помещениях нет опасного для людей уровня содержания свинца, сообщают французские СМИ.

Заместитель руководителя по вопросам здравоохранения мэрии Парижа Арно Готье заявил, что такая мера необходима для того, чтобы удостовериться, что "риск заражения свинцом минимален".

По его словам, в школах до конца июля будет проведена "тщательная уборка" по рекомендации санитарных служб.

По данным собственного расследования портала "Медиапар", опубликованного ранее в четверг, "уровень содержания свинца, зафиксированный в школах рядом с собором, иногда в десять раз превышает допустимый уровень".

Между тем, по словам Готье, проведенные по инициативе властей исследования не выявили уровня свинца, который мог бы вызывать обеспокоенность.

Еще в конце апреля префектура полиции Парижа сообщила о загрязнении свинцом территории, расположенной близ собора. В крови одного из детей, проживающих рядом с Нотр-Дамом, был зафиксирован повышенный уровень содержания этого вещества.

Загрязнение свинцом произошло во время пожара, поскольку в несущей конструкции собора и его шпиле содержалось это вещество.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет. Такие сроки вызвали недоумение у многих французских архитекторов, уверенных, что в реальности подобные работы займут гораздо больше времени.

Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.