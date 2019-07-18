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20:23 18.07.2019

Зеленский поручил до конца года достроить новый терминал аэропорта в Запорожье

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Зеленский поручил до конца года достроить новый терминал аэропорта в Запорожье

Работы по сооружению нового терминала аэропорта "Запорожье" должны быть завершены в декабре текущего года, чтобы он смог принимать рейсы из аэропорта "Днепр" во время реконструкции последнего.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, соответствующую задачу президент Украины Владимир Зеленский поставил в ходе ознакомления с ходом строительства терминала.

Терминал рассчитан на прием 1 млн пассажиров в год. По словам городского головы Запорожья Владимира Буряка, аэропорт имеет более 50 млн грн чистой прибыли.

Теги: #президент #строительство #запорожье #аэропорт
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