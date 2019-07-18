Один украинский военный ранен на Донбассе в четверг – штаб ООС

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение вследствие обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований в четверг, сообщается на странице операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сводке.

С начала суток боевики нарушили режим прекращения огня шесть раз, обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.