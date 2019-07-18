Рейтинг популярности Трампа приближается к рекордно высокому показателю, но еще далек от 50% - опрос

Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа приближается к рекордно высокому для него уровню, сообщает газета The Hill со ссылкой на опрос компании Gallup.

Согласно результатам исследования, на данный момент 44% американцев положительно оценивают его работу на посту главы государства. При этом, самым высоким рейтингом Трампа считается показатель в 46%, которого он достиг в середине апреля этого года.

Между тем, социологи также исследовали рейтинг одобрения деятельности в ходе периода с апреля по июль. Так, в течение этого временного периода в среднем 42,7% респондентов одобряли его деятельность как президента. Этот показатель стал самым высоким для подобного временного интервала по сравнению с предыдущими двумя годами.

Однако эксперты сравнили средний показатель популярности Трампа за период с апреля по июль этого года с рейтингами других президентов США за аналогичные периоды в разные годы. Исследование показало, что рейтинг Трампа в сравнении с этими показателями оказался самым низким. Так, рейтинг Барака Обамы составлял около 46,8%, Билла Клинтона - 49,3%, а Джорджа Буша-младшего - 64%.

Опрос для выявления рейтинга президента на данный момент компания Gallup провела с 1 по 12 июля. Отдельно от этого, компания проводила опрос в период с середины апреля по середину июля.