Парубий вновь подтвердил Зеленскому, что готов созвать лишь внеочередную сессию Рады

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий вновь заявляет, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, в связи с чем просит президента Украины Владимира Зеленского привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с законом.

Об этом говорится в тексте открытого письма Парубия к Зеленскому, опубликованного на его странице в соцсети Facebook в ответ на опубликованное ранее письмо главы государства спикеру парламента, в котором тот обвинил его в "преступном бездействии" и неспособности "на самопожертвование на благо украинского народа".

"Вынужден снова повторить, что Ваше представление от 17 июля 2019 года было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства… Если Вы действительно хотите проведения внеочередной сессии, а не демонстрации предвыборного шоу, Ваш офис без каких-либо трудностей мог бы быстро и эффективно привести текст письма президента Украины в Верховную Раду Украины в соответствие с требованиями закона и безотлагательно передать в Аппарат парламента. И, как я уже отмечал, в кратчайшие сроки я обеспечу проведения внеочередной сессии", - написал Парубий.

Он подчеркнул, что в случае поступления соответствующего представления готов согласовать дату проведения внеочередной сессии Верховной Рады и безотлагательно подписать распоряжение о ее подготовке.

"Что касается самопожертвования и победы, то необходимо иметь достаточно личных заслуг, чтобы апеллировать к таким высоким качествам. Напомню: среди депутатов этого созыва есть ветераны АТО, которые освобождали с российской оккупации украинские города, которые проливали свою кровь за Украину. Помните это", - добавил Парубий.

Как сообщалось, в первом письме Зеленского на имя Парубия от 16 июля президент Украины попросил созвать внеочередное пленарное заседание парламента в четверг, 18 июля, для рассмотрения внесенных главой государства законопроектов: о конфискации незаконных активов чиновников, о начале наборы Высшего антикоррупционного суда, об отсрочке штрафных санкций за нарушение порядка ввоза автомобилей с иностранными номерами в Украину.

На следующий день, 17 июля, Парубий заявил, что в настоящее время может созвать внеочередную сессию парламента, а не заседание, в связи с чем попросил президента Украины привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с законом. "Созыв такого заседания не предусмотрен законом, ведь Регламент Верховной Рады Украины предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной Рады", - пояснил спикер Рады.

18 июля Зеленский направил новое письмо Парубию, в котором отметил, что десятая сессия Рады продолжается до 19 июля и таким образом, согласно законодательству, до этой даты по требованию определенных Конституцией лиц спикер должен созвать внеочередное заседание Рады. Он также отметил, что один день работы Рады стоит налогоплательщикам 13,3 млн грн и обвинил Парубия в том, что тот "устраивает себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва".

Свое послание Зеленский сопроводил комментарием: "Я не удивлен Вашим отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Ведь работоспособность и победа – это не самые сильные черты сегодняшнего парламента… Жаль, но вы просто не способны на самопожертвование на благо украинского народа. Все, что вы продемонстрировали, - это полное равнодушие, бездеятельность и несостоятельность".