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18:05 18.07.2019

Европейский альянс за самоопределение коренных народов поддержал крымских татар в ЭМПКН

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Европейский альянс за самоопределение коренных народов поддержал крымских татар в ЭМПКН

Европейский альянс за самоопределение коренных народов распространил среди членов Экспертного механизма ООН по правам коренных народов (ЭМПКН), членов Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов документ в поддержку крымских татар, сообщает Крымскотатарский ресурсный центр.

Скан-копию соответствующего документа на своей странице в Facebook обнародовал глава правления крымскотатарского Ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

В обращении по итогам 12-й сессии Экспертного механизма по правам коренных народов, прошедшей 15-19 июля в Женеве, отмечается, что крымские татары, крымчаки и караимы наиболее пострадали от аннексии Крыма РФ в 2014 году; более 20 тысяч из них стали внутренне перемещенными лицами "вследствие продолжающихся репрессий и дискриминации со стороны де-факто российских властей". Приводятся примеры арестов и приговоров в отношении представителей крымскотатарского народа.

"Как правозащитные организации, глобально поддерживающие коренные народы, мы присоединяемся к правозащитным группам и Западным правительствам, чтобы осудить эту открытую кампанию репрессий со стороны зависимых от РФ властей против крымских татар и других, кто мирно реализовывал свое право выражать свое мнение. Мы призываем Россию и ее фактические власти в Крыму выполнять все обязательства в рамках международного права, как оккупационной власти, контролирующей Крым", - говорится в документе.

В нем отмечается, что РФ, как и Украина, является подписантом Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов и обязана полностью применять его в отношении крымских татар. "Кроме того, мы призываем все страны требовать расследования случаев исчезнования крымских татар, освобождения политических узников и снять запрет Меджлиса", - говорится в обращении.

Также Европейский альянс за самоопределение коренных народов признал, что в проектах докладов к сессии Экспертного механизма была полностью проигнорирована крымская проблематика и в связи с этим настоятельно призывает принять во внимание нарушения прав представителей коренных народов полуострова.

Экспертный механизм по правам коренных народов был создан Советом по правам человека ООН в 2007 году и является вспомогательным органом, который предоставляет Совету экспертные знания и консультации по правам коренных народов, изложенным в Декларации ООН о правах коренных народов. Исследования и рекомендации Экспертного механизма призваны обеспечить лучшее понимание положений Декларации и предложить конкретные действия, которые государства, коренные народы, гражданское общество, международные организации, национальные правозащитные учреждения и другие могут принять для их реализации.

Теги: #татары #народ #оон #крым #эмпкн #самоопределение
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