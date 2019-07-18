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17:26 18.07.2019

Кабмин Украины утвердил новый Порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

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Кабмин Украины утвердил новый Порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

Кабинет министров Украины утвердил новый Порядок пересечения линии разграничения на Донбассе, изменив принцип перемещения грузов с "перечня разрешенных для перемещения товаров" на "перечень запрещенных для перемещения", сообщает министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

"Отличная новость! Правительство утвердило новый Порядок пересечения линии разграничения на востоке Украины. Ждем окончательной редакции. Но знаем, что инициатива МинВОТ об изменении принципа определения "перечня разрешенных для перемещения товаров" на "перечень запрещенных для перемещения" поддержана правительством", - написал Черныш в четверг в своем аккаунте в Твиттер.

Он пояснил, что это означает, что в соответствии с принятым Порядком, лица, пересекающие линию разграничения, вскоре смогут перевозить на временно оккупированную территорию любые товары, за исключением ограниченных или запрещенных к перемещению, над чем сейчас и работает МинВОТ.

Теги: #черныш #минвот #грузы #перемещение #кабмин
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