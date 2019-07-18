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17:00 18.07.2019

Работавшего на ФСБ РФ предателя разоблачили на Полтавщине военные прокуроры совместно с контрразведчиками СБУ

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Работавшего на ФСБ РФ предателя разоблачили на Полтавщине военные прокуроры совместно с контрразведчиками СБУ

Военная прокуратура Полтавского гарнизона совместно со следователями следственного отдела и оперативниками отдела контрразведки Управления СБУ в Полтавской области разоблачили на государственной измене жителя Кременчуга.

"Установлено, что указанное лицо в течение 2016-2019 годов с целью нанесения вреда суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности, экономической и информационной безопасности Украины передавало сведения об общественно-политической, социально-экономической и военной ситуации в Украине работникам ФСБ Российской Федерации", - сообщает в четверг пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Согласно информации, за такие действия он получал денежное вознаграждение от спецслужбы государства-агрессора.

"В ходе обысков у него изъяты предметы преступной деятельности и $9 тыс., а также 4900 российских рублей, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили гражданину о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины - государственная измена (санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.).

В настоящее время составлено и подано в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: #полтавская_область #сбу #прокуратура #госизмена #фсб
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