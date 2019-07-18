Портнов хочет инициировать отдельное дело о вмешательстве руководства Генпрокуратуры в расследование дела о госизмене Порошенко

Прокуратура не уведомила следователей Государственного бюро расследований (ГБР) о закрытии уголовного производства о государственной измене, касающегося пятого президента Украины Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

"В деле о закрытии ГПУ уголовного производства в отношении Порошенко о государственной измене, совершенной при сдаче украинских моряков в российский плен с целью введения военного положения и срыва президентских выборов, новая развязка. Прокуратура решила скрыть это решение даже от следователей ГБР, которые его ведут. То есть от органа досудебного расследования", - написал Портнов на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Он выложил фотокопию ответа следователя ГБР, в котором, в частности, сказано: "Согласно данным Единого реестра досудебных расследований, уголовное производство №62019000000000683 от 21.05.2019 закрыто прокурором группы прокуроров третьего отдела процессуального руководства Первого управления организации и процессуального руководства досудебным расследованием, которое осуществляется следователями центрального аппарата ГБР… Постановление о закрытии уголовного производства в адрес Государственного бюро расследований не поступало".

Портнов заявил о намерении инициировать отдельное уголовное производство "об обстоятельствах грубого вмешательства руководителей ГПУ в расследование и организацию условий для препятствования правосудию".

Как сообщалось, ГБР 21 мая по заявлению Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти (стст.109, 111 и 426-1 УК) со стороны руководства Украины в конце 2018 года. В Госбюро уточнили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

Портнов сообщал, что направил в ГБР "первое заявление о преступлении", которое усматривает в действиях Порошенко в ноябре 2018 года, когда в Украине было введено военное положение. "Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий", - отметил он.

Позднее стало известно о закрытии этого производства. В ответ Портнов заявил о намерении обжаловать решение Генеральной прокуратуры Украины о закрытии дела.

"Луценко … закрыл одно из уголовных производств следователей ГБР о государственной измене Порошенко, который рискуя обороноспособностью и национальной безопасностью Украины, пожертвовал украинскими моряками и ввел, с целью сохранения власти, военное положение. Мы немедленно обжалуем это в суде и заставим расследовать дело через публичные и судебные механизмы", - написал Портнов 17 июля.

Он назвал причастными к решению о закрытии дела генерального прокурора Украины Юрия Луценко и его нового заместителя Сергея Кизя.