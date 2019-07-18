События

16:04 18.07.2019

У МВД есть информация о возможном осложнении ситуации на приблизительно 85 округах в ходе выборов - Шкиряк

1 мин читать
У МВД есть информация о возможном осложнении ситуации на приблизительно 85 округах в ходе выборов - Шкиряк

В Министерстве внутренних дел владеют информацией о возможном осложнении ситуации на приблизительно 85 избирательных округах во время досрочных выборов в парламент, запланированных на 21 июля, и предупреждают об адекватной реакции правоохранителей на правонарушения.

"По нашей информации в Украине приблизительно 85 округов, которые мы считаем сложными - там, где ситуация может складываться неоднозначно", - сказал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в четверг на брифинге в Киеве.

В этом контексте он отметил, что МВД предупреждает кандидатов в депутаты об адекватной реакции правоохранителей на противоправные действия.

"Хочу, чтобы четко понимали, особенно, это касается тех, кто решил привлечь - пока что, вероятно - к решению тех или иных своих дел во время выборов так называемых "титушек" - реакция подразделений Национальной полиции будет жесткой и адекватной. Поэтому призываем, предупреждаем: не играйте с огнем", - подчеркнул советник министра.

Шкиряк добавил: "Информация есть. Мы знаем, где и кто может эти преступные схемы применять, поэтому предупреждаем... Выборы должны пройти прозрачно, честно".

Теги: #шкиряк #мвд #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:08 18.07.2019
Самыми узнаваемыми политиками в Украине являются Зеленский, Порошенко и Тимошенко, меньше всего знают Стефанчука – опрос КМИС

Самыми узнаваемыми политиками в Украине являются Зеленский, Порошенко и Тимошенко, меньше всего знают Стефанчука – опрос КМИС

16:07 18.07.2019
Более 131 тыс. правоохранителей будут задействованы в обеспечении порядка на выборах в Раду – советник главы МВД

Более 131 тыс. правоохранителей будут задействованы в обеспечении порядка на выборах в Раду – советник главы МВД

15:47 18.07.2019
В "Евросолидарности" расценивают иск против Порошенко с требованием снять его с регистрации кандидатом в депутаты как давление на политсилу

В "Евросолидарности" расценивают иск против Порошенко с требованием снять его с регистрации кандидатом в депутаты как давление на политсилу

15:47 18.07.2019
За время предвыборной кампании полиция уже открыла 273 дела по нарушениям - Шкиряк

За время предвыборной кампании полиция уже открыла 273 дела по нарушениям - Шкиряк

15:43 18.07.2019
У МВД есть информация о возможном осложнении ситуации на приблизительно 85 округах в ходе выборов - Шкиряк

У МВД есть информация о возможном осложнении ситуации на приблизительно 85 округах в ходе выборов - Шкиряк

15:27 18.07.2019
Проведение парламентских выборов не отразится на курсе гривни - Смолий

Проведение парламентских выборов не отразится на курсе гривни - Смолий

13:13 18.07.2019
СБУ разоблачила попытки спецслужб РФ повлиять на избирательные процессы в Украине

СБУ разоблачила попытки спецслужб РФ повлиять на избирательные процессы в Украине

12:44 18.07.2019
Полиция взяла под круглосуточную охрану все окружные избирательные комиссии в Украине

Полиция взяла под круглосуточную охрану все окружные избирательные комиссии в Украине

12:20 18.07.2019
Более половины украинцев за решение конфликта на Донбассе путем возвращения неподконтрольных территорий в состав Украины - опрос КМИС

Более половины украинцев за решение конфликта на Донбассе путем возвращения неподконтрольных территорий в состав Украины - опрос КМИС

11:49 18.07.2019
Более половины украинцев довольны деятельностью президента Зеленского, работой Рады недовольны более 80% – опрос "Рейтинга"

Более половины украинцев довольны деятельностью президента Зеленского, работой Рады недовольны более 80% – опрос "Рейтинга"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На трех участках линии соприкосновения на Донбассе будут идти работы по отводу и разведению сил - Бессмертный

Договоренность о "режиме тишины" впервые содержит запрет на любое ведение огня и ответственность сторон - Безсмертный

К незаконным схемам с использованием ОВГЗ могут быть причастны нардепы - Труба

У ГБР есть вопросы к законности процедуры закупки моторов для танков - Труба

Сытник отмечает, что СБУ стало передавать в НАБУ материалы на топ-чиновников, чего не было в предыдущие годы

ПОСЛЕДНЕЕ

Портнов хочет инициировать отдельное дело о вмешательстве руководства Генпрокуратуры в расследование дела о госизмене Порошенко

На трех участках линии соприкосновения на Донбассе будут идти работы по отводу и разведению сил - Бессмертный

Договоренность о "режиме тишины" впервые содержит запрет на любое ведение огня и ответственность сторон - Безсмертный

Безсмертный: В Минске договорились провести процедуру правовой очистки списков лиц - 208 на 69

GRECO оценит Украину в сфере противодействия коррупции в полиции и высших эшелонах власти

Сытник хотел бы возвращения НАБУ полномочий подавать иски, разблокирования работы с НАПК и принятия закона о "прослушке"

К незаконным схемам с использованием ОВГЗ могут быть причастны нардепы - Труба

У ГБР есть вопросы к законности процедуры закупки моторов для танков - Труба

Сытник отмечает, что СБУ стало передавать в НАБУ материалы на топ-чиновников, чего не было в предыдущие годы

Зеленский сообщил о передаче правоохранителям материалов о еще одном факте коррупции в оборонной сфере за период работы предыдущей власти

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА